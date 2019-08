gamescom 2019: Sony gibt sein Lineup bekannt

Sony hat sein Lineup für die anstehende gamescom in Köln bekannt gegeben. Der japanische Spielehersteller wird demnach unter anderem mit Death Stranding, Medievil, Dreams und dem Final Fantasy 7 Remake (im E3-Bericht) vor Ort sein. Die meisten Titel werdet ihr selbst spielen können. Folgende Spiele werden in Halle 7 am Stand A-010 präsentiert:

Sonys Exklusivtitel auf der gamescom:

Concrete Genie - spielbar

- spielbar Death Stranding - nicht spielbar

Dreams - spielbar

Marvel's Iron Man VR - spielbar

- spielbar Medievil - spielbar

Readyset Heroes - spielbar

Third-Party-Titel am Sony-Stand: