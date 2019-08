Saints Row: Volition arbeitet an einem neuen Spiel

PC XOne PS4

Saints Row 4 ab 9,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Volition arbeitet an einem neuen Spiel aus der Saints-Row-Serie. Dies hat der verantwortliche Publisher THQ Nordic in seinem aktuellen Finanzbericht verraten. Details zum Spiel, den Plattformen, oder einem Release-Zeitraum liegen noch nicht vor.

Der letzte Teil der Serie, Saint Row 4 (Testnote: 8.0), wurde 2013 für PC, Xbox 360 und die PS3 veröffentlicht und 2015 auch für die Xbox One, die PS4 und den Mac portiert. Im selben Jahr erschien auch die Standalone-Erweiterung Saints Row - Gat out of Hell (Testnote: 6.5) für PC, Linux, Xbox One, PS4, Xbox 360 und PS3, die in Partnerschaft mit High Voltage entwickelt wurde.

Mit dem 2017 veröffentlichten Agents of Mayhem (Testnote: 7.0), das sich zwar im gleichen Universum ansiedelte, aber nichts direkt mit der Saint-Row-Reihe zu tun hatte, konnte Volition nicht an seinen bisherigen Erfolg anknüpfen. Das Spiel erhielt gemischte Kritiken und konnte laut dem Finanzbericht des Publishers Deep Silver auch in puncto Verkaufszahlen nicht überzeugen. Infolge dessen mussten 30 Mitarbeiter des damals rund 200 Köpfe umfassenden Teams ihren Hut nehmen, darunter auch der langjährige Studioleiter Dan Cermak.