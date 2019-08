Session: Trailer zeigt Early-Access-Version des Skateboard-Spiels

PC XOne

Im Dezember 2017 konnte das kleine Entwicklerstudio creā-ture auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter über 160.000 Kanadische Dollar (circa 105.000 Euro) für die Skateboard-Simulation Session einnehmen. In einem Trailer geben die Entwickler nun den Termin für den Early-Access-Start des Spiels bekannt. Ab dem 17. September könnt ihr euch auf Steam auf die Rollen, die die Welt bedeuten, schwingen. Wenige Wochen später wird die Early-Access-Fassung auch für die Xbox One verfügbar sein.

Session soll so etwas wie das inoffizielle Skate 4 werden. Allerdings ist das Kontrollschema etwas anders aufgestellt. Ihr kontrolliert euren Skater mit den beiden Analogsticks, im Gegensatz zu EAs Reihe lenkt ihr aber nicht mit einem und führt Tricks mit dem anderen aus. Stattdessen ist je ein Stick für einen Fuß zuständig. Wenn ihr mehr über die Flaute an Skateboard-Spielen in den letzten Jahren lesen wollt, dann sei euch die Kolumne von Dennis zu diesem Thema ans Herz gelegt.