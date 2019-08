Dead Cells: 14. Update bringt neue Mutationen, Waffen und mehr

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Dead Cells ab 24,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dead Cells ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Die Entwickler von Dead Cells (im Indie-Check) haben eine neue Aktualisierung für ihren Titel veröffentlicht, der im August 2018 den Early-Access-Status verlassen und im März dieses Jahres die Marke von einer Million verkaufter Exemplare überschritten hat.

Das inzwischen 14. Update trägt den Titel „Who's the Boss?“ und ist seit dem gestrigen Dienstag für PC verfügbar. Die Konsolenversionen werden auf den neuesten Stand gebracht, sobald das Update die jeweilige Zertifizierung erhalten hat, was in der Regel zwei bis drei Wochen dauert.

Mit der etwa 100 Megabyte großen Aktualisierung werden Dead Cells unter anderem sechs neue Gegnertypen, weitere Mutationen und neue Waffen hinzugefügt. Zu Letztgenannten gehört eine gigantische Faust, die aus dem Boden schießt und dem gefährlichsten Gegner auf dem Bildschirm großen Schaden zufügt. Die insgesamt sieben neuen Waffen (eine für jeden Boss, eine für einen „sehr herausfordernden Kampf“ sowie eine „mysteriöse“) orientieren sich thematisch an den Bossen und werden freigeschaltet, sobald ihr diese besiegt habt. Außerdem werden mit dem „Who's the Boss?“-Update mehrere Balance-Änderungen vorgenommen und Fehler beseitigt. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr auf dieser offiziellen Seite nachlesen, im unten eingefügten Video werden euch die Neuerungen im Detail vorgestellt.

Im zweiten Teil des aktuellen Steam-Postings äußern sich die Entwickler zur Zukunft von Motion Twin im Allgemeinen und Dead Cells im Speziellen. Demnach arbeitet der Großteil des Teams an einem neuen Spiel beziehungsweise fertigt Protoypen an und betreibt Brainstorming:

Es gibt noch keine feste Richtung, aber wir testen neue Technologien, seltsame und wunderbare Spiele-Designs und eine ganze Reihe verschiedener Stile.

Andere Teammitglieder arbeiten weiterhin an Dead Cells – nicht nur aus „finanziellen Gründen“, sondern weil man damit „noch nicht fertig ist“:

Es existieren noch jede Menge Ideen, die wir ausprobieren möchten, und bisher ist die Community, die sich rund um das Spiel gebildet hat, fantastisch und will immer mehr, sodass das ein sehr guter Grund für uns ist, weiter an dem Spiel zu arbeiten.

Im Zuge dessen wurde mit Evil Empire ein neues Unternehmen gegründet, das sich zukünftig um Dead Cells kümmert. Die kreative Kontrolle bleibt weiterhin bei Motion Twin. Zusammenfassend heißt es: