THQ Nordic kauft Gunfire Games, Milestone & Goodbye Kansas Game Invest

Der Publisher THQ Nordic setzt seine Einkaufstour weiter fort und gab jüngst den Erwerb weiterer Studios bekannt. Wie das Unternehmen verkündete, habe man die beiden Studios Gunfire Games und Milestone sowie den Investor Goodbye Kansas Game Invest erworben.

Gunfire Games wurde 2014 von David L. Adams gegründet und setzt sich aus den ehemaligen Mitarbeitern von Vigil Games (Darksiders - Testnote: 8.0, Darksiders 2 - Testnote: 9.0) und des Nachfolgestudios Crytek USA zusammen. Gunfire Games hat unter anderem Titel wie Chronos, From Other Suns und zuletzt Darksiders 3 (Testnote: 7.0) veröffentlicht. In der kommenden Woche bringt der Entwickler mit Remnant - From the Ashes sein nächstes Spiel auf den Markt.

Milestone ist vor allem für seine Rennserien bekannt. Das 1994 von Antonio Farina gegründete Studio entwickelt Titel zu Rennsimulationsreihen wie World Rally Championship (WRC), MotoGP, MXGP, Ride und Monster Energy Supercross. In diesem Jahr hat das Unternehmen Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 und MotoGP 19 veröffentlicht.

Die 2016 gegründete Investmentgesellschaft Goodbye Kansas Game Invest ist auf Videospiele-Unternehmen spezialisiert. Die Übernahme von THQ Nordic umfasst ein Portfolio von Minderheitsbeteiligungen an den fünf jungen Entwicklungsstudios Palindrome Interactive, Fall Damage, Neon Giant, Kavalri und Framebunker. Die Investitionen, die Goodbye Kansas Game Invest in IGDB, Bearded Dragons und Goodbye Kansas VR tätigte, verbleiben hingegen bei der Goodbye Kansas AB. Seitens Lars Wingefors, Group-CEO von THQ Nordic AB, heißt es dazu: