Media Markt: Neue Multibuy-Aktionen – 3 Spiele für 49 Euro oder 79 Euro

Shadow of the Tomb Raider ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 25,67 € bei Amazon.de kaufen.

Media Markt will euch im Vorfeld der gamescom mit Spielenachschub versorgen und hat wieder einmal zwei Multibuy-Aktionen im Gaming-Bereich am Start. Diesmal könnt ihr aus einer vorgegebenen Auswahl entweder 3 Spiele für 49 Euro oder 3 Spiele für 79 Euro wählen. Im Angebot sind dabei insgesamt 300 Titel für PC, PS4, Xbox One sowie Switch. Die Aktion läuft online und in den Filialen vor Ort vom 14. bis 25. August 2019. Bei Lieferung von USK-18-Titeln fallen zusätzlich 4,99 Euro Versandkosten an.

Wer beim 49 Euro-Angebot fündig wird, zahlt pro Spiel um die 16 Euro. In der Auswahl befinden sich unter anderem auch aktuelle Titel wie Rage 2 (Testnote: 8.5) für PC, PS4 und Xbox One, Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0) für PS4, Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5) für PS4, Persona 5 (Testnote: 9.0) für PS4 sowie Dead or Alive 6 (Testnote: 8.5) für PS4 und Xbox One.

In der 79 Euro-Aktion zahlt ihr circa 26 Euro pro Spiel. Im Angebot sind hier zum Beispiel Wolfenstein - Youngblood (Testnote: 7.0) für PC, PS4, Xbox One und Switch, Days Gone (Testnote: 8.5) für PS4, Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) für PS4 und Xbox One, Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) für PS4 und Xbox One, The Division 2 (Testnote: 9.0) für PC, PS4 und Xbox One, Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition (Testnote: 9.0) für PS4 und Xbox One sowie Mortal Kombat 11 für Xbox One.