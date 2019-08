Sony: PS5-Enthüllung angeblich im Februar 2020 // Neues State of Play?

PS4

Auch wenn Sony bereits die ersten Details zur den Spezifikationen der Playstation 5 bekannt gegeben hat, müssen die Fans nach wie vor auf die Enthüllung der Konsole warten. Diese soll am 12. Februar des kommenden Jahres erfolgen, zumindest, wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag. Wie ein Nutzer auf NeoGAF und 4Chan berufend auf angebliche Sony-interne E-Mails berichtet, soll am besagten Tag das „PlayStation Meeting 2020“ stattfinden, bei dem das Gerät das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt wird.

Laut dem vermeintlichen Insider soll das Unternehmen bereits an Einladungen für die große Publisher, darunter Activision, Ubisoft und Electronic Arts, arbeiten. Auf dem Event sollen auch Ghost of Tsushima (im E3-Bericht) und The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht) als Teil des PS5-Lineups präsentiert werden. PSVR 2 soll sich den Gerüchten zufolge ebenfalls in Arbeit befinden und noch vor dem Ende des aktuellen Fiskaljahres (bis 31. März 2020) enthüllt werden.

Darüber hinaus berichtet die Quelle über ein neues State-of-Play-Livestream-Event, das angeblich am 1. November dieses Jahres ausgestrahlt wird und im Rahmen dessen der finale Trailer zu Death Stranding und Neuigkeiten zu Star Wars Jedi - Fallen Order präsentiert werden. Zudem soll ein neuer Trailer, sowie das Veröffentlichungsdatum von The Last of Us - Part 2 enthüllt werden. Ghost of Tsushima soll hingegen nicht auf dem Event gezeigt werden. Laut der Quelle soll die Entwicklung des Spiels zwar sehr gut verlaufen, es soll aber erhebliche Verzögerungen gegeben haben, da zusätzlicher Arbeiten an Texturen und der Framerate vorgenommen werden mussten, um das technische Upgrade für die PS5 zu unterstützen.

Ob diese ganzen Angaben der Tatsachen entsprechen, lässt sich aktuell nicht wirklich überprüfen, weshalb ihr das Ganze vorerst mit viel Vorsicht genießen solltet.