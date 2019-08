The Dark Pictures - Man of Medan: Neues Entwicklertagebuch zum Spiel

PC XOne PS4

Bandai Namco Entertainment hat das zweite Entwicklertagebuch mit dem Titel „Don’t Play Alone“ für das kommende Horror-Adventure The Dark Pictures - Man of Medan (im Preview) veröffentlicht. In diesem kommen der Game Director Tom Heaton und Senior Series Producer Dan MacDonald zu Wort, um den Lokalen Multiplayer-Modus „Filmabend“ näher zu beleuchten.

In dem besagten Modus wird euch ein Multiplayer mit bis zu fünf Freunden geboten, die gemeinsam im Verlauf des Spiels ihren eigens gewählten Charakter steuern und Entscheidungen treffen müssen, die mitunter zum Tod des Charakters, oder eines anderen Gruppenmitglieds führen können. Man of Medan wird ab dem 30. August für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Das Entwicklertagebuch könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: