Frostpunk: Termin für Konsolenversion steht fest // Neuer Trailer

XOne PS4

Frostpunk ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Während das knackige Aufbauspiel Frostpunk (Testnote: 8.5) für Windows und Mac schon seit einer ganzen Weile erhältlich ist, müssen sich die Konsolenspieler nach wie vor gedulden. Wie der Entwickler 11 Bit Studios jetzt bekannt gab, wird die Wartezeit in wenigen Wochen vorbei sein. Ab dem 11. Oktober dieses Jahres können Besitzer der Xbox One und der PS4 loslegen.

Der Termin gilt allerdings nur für die digitale Versionen des Spiels. Wer den Titel in der Retail-Fassung für seine Konsole erwerben will, muss noch eine Woche länger, bis zum 18. Oktober 2019, warten. Die Konsolenumsetzung wurde laut dem Entwickler mit einer Controller-Steuerung versehen. Zudem wurde ein Schnellmenü implementiert, mit dem ihr direkt auf die wichtigen Gebäude-Optionen zugreifen könnt. Das Spiel bietet überdies Auswahlräder und eine Top-Down-Ansicht, in der die Auswahl und die Platzierung von Gebäuden leichter fallen soll.

Die Konsolen-Fassung enthält alle bisher für den PC veröffentlichten Updates. Das umfasst unter anderem den Gratis-DLC The Fall of Winterhome, zusätzlichen Anpassungsoptionen, alle Balance-Optimierungen, Schwierigkeitseinstellungen, und mehr. Die Ankündigung des Release-Termins erfolgte durch einen neuen Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: