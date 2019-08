Retrokompott Folge 98: Filme zu Computerspielen Part III

Viele klingende Namen haben sich schon an Verfilmungen von Computerspielen versucht: Corey Yuen, Andrzej Bartkowiak, Mike Newell und natürlich Uwe Boll. Doch hat sich ihr Einsatz gelohnt? Wie gut sind die Filme geworden? Welcher davon gehört in jede gut sortierte Sammlung?

So viel sei verraten: euer Leben kann problemlos weiter gehen, auch wenn ihr keinen dieser Streifen jemals gesehen habt. Aber Verrisse waren ja schon immer schön zu lesen - und in diesem Falle könnt ihr einer ganzen Reihe von Verrissen sogar lauschen: im dritten und abschließenden Teil ihrer Besprechungsserie plaudern Marius, fabskimo und Robin wieder über Enttäuschungen, größere Enttäuschungen und noch größere Enttäuschungen. Aber auch über den ein oder anderen Lichtblick.

Die Aufzeichnung des Rahmenprogramms der aktuellen Folge erfolgte live in der neu eröffneten Retro Spiele Club in Hamburg mit den Podcastern Patrick, Robin, fabskimo, Oliver Lindau und Gästen vor Ort. Dort entstanden auch einige Einspieler, so dass Ausgabe 98 eine Länge von über sechseinhalb Stunden aufweist. Das Interview der aktuellen Folge führte Patrick mit Andreas von Lepel. Das Retrokompott-Team wird auch auf der gamescom vertreten sein und würde sich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu dürfen.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 25. August 2019 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet am 16. August ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.