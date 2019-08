Shenmue 3: Probierversion für Backer im September // PC-Voraussetzungen

PC

Shenmue 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Solltet ihr die Realisierung von Shenmue 3 via Kickstarter oder als sogenannter Slacker-Backer unterstützt haben, werdet ihr voraussichtlich in den kommenden Wochen Zugriff auf eine Probierfassung erhalten. Die Kollegen von PC Gamer berichten in diesem Zusammenhang, dass ihr mindestens 100 US-Dollar bereitgestellt haben müsst, um die Testfassung spielen zu können. Angekündigt wurde diese jüngst via Update auf der Finanzierungsplattform, geplant ist die Veröffentlichung der Trial Version derzeit für „die zweite Hälfte des Septembers“.

Inhaltlich wird euch die Testversion von Shenmue 3 einen eigenständigen Akt bieten, der am ersten Schauplatz des Spiels, dem Dorf Bailu, angesiedelt ist. Erwarten können sollt ihr etwa eine Stunde Gameplay, zudem könnt ihr die Demo nach Erreichen des Ziels erneut spielen sowie euch den „zahlreichen“ Aktivitäten widmen, zu denen jedoch bislang keine Details genannt wurden. Darauf hingewiesen wird außerdem, dass Speicherstände nicht in das fertige Spiel übernommen werden können.

Da Shenmue 3 ein Jahr exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird, ist es keine Überraschung, dass die Trial Version ebenfalls nur dort zur Verfügung steht, sodass ihr einen entsprechenden Account benötigt.

Im erwähnten Kickstarter-Update wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die physische Version des Titels ausschließlich den Produktschlüssel für den Epic Games Store enthält; auf der Disk befinden sich entsprechend keinerlei Spieldaten, sondern nur der Installer für den Epic-Client. Des Weiteren wurden die Systemvoraussetzungen bekanntgegeben, die sich jedoch noch ändern können, da die Entwicklung an Shenmue 3 noch nicht abgeschlossen ist.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit-Version erforderlich)

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) oder besser; Quad-Core oder besser

Arbeitsspeicher: 4 Gigabyte

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 650 Ti oder besser (DirectX-11-Karte und 2 GB VRAM erforderlich)

DirectX: Version 11

Verfügbare Festplattenkapazität: 100 Gigabyte

Empfohlen: