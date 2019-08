Borderlands 3: Kein Pre-Load im Epic Games Store

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Epic Games Store wird keine Pre-Load-Funktion für den kommenden Open-World-Rollenspiel-Shooter Borderlands 3 (im E3-Anspielbericht) bieten. Dies hat jetzt Tim Sweeney, Gründer, Präsident und Programmierer von Epic Games, auf Anfrage via Twitter bestätigt.

Der Grund dafür ist simpel: Der Epic Games Client besitzt dieses Feature einfach noch nicht und Epic wird es bis zum Release von Borderlands 3 auch nicht rechtzeitig implementieren können. Wie Sweeney in einem weiteren Tweet erklärte, habe man im Mai dieses Jahres zwar die Unterstützung für das Vorladen von Dateien für Third-Party-Titel freigegeben, was für einige Spiele ausreichend ist, man sei sich jedoch nicht sicher, ob es den Ansprüchen eines Blockbuster-Titels, wie Borderlands 3, genügen werde. Wann das finale Pre-Load-Feature genau seinen Weg in den Client findet, ist noch nicht bekannt. Borderlands 3 wird ab dem 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.