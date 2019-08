Call of Duty - Modern Warfare: Multiplayer-Gameplay in 4K auf PS4 Pro

PC XOne PS4

Bis zum Release von Call of Duty - Modern Warfare (im E3-Anspielbericht) sind es zwar noch einige Woche hin, Infinity Ward lässt euch aber schon mal einen ausführlichen Blick auf den Multiplayer-Modus des Ego-Shooters verwerfen. In einem rund 24 Minuten langen Gameplay-Video zeigen die Macher, was euch außerhalb der Kampagne im kompetitiven Bereich erwartet.

Der Clip zeigt Spielszenen aus vier verschiedenen Spielmodi (Headquarters, Domination, Cyber Attack und Team Deathmatch) auf fünf verschiedenen Karten (Azhir Cave, Gun Runner, Hackney Yard, Aniyah Palace und Grazna Raid), wobei auch ein paar Nacht-Varianten geboten werden.

Alle Spielszenen wurden nach Angaben der Entwickler auf einer PS4 Pro aufgenommen. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen in Ultra-HD (4K) anschauen. Call of Duty - Modern Warfare wird ab dem 25. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.