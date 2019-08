Minecraft: Entwicklung des "Super Duper Graphics Pack" eingestellt

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Auf der E3 2017 kündigte Mojang das Super Duper Graphics Pack für Minecraft an, das die Optik des Spiels – vor allem auf Konsolen – entscheidend verbessern sollte. Nachdem die Entwicklung bislang eher schleppend voran ging, verkündete das Studio jetzt in einem Blogpost, dass die Arbeiten an der Erweiterung endgültig eingestellt wurden.

Laut dem Team sei die technische Umsetzung schwieriger gewesen, als zunächst angenommen. Das größte Problem stellte dabei eine flüssige Performance auf den verschiedenen Plattformen dar, sodass das Projekt aufgegeben wurde. Dennoch möchte Mojang weiterhin daran arbeiten, den Look von Minecraft zu verbessern. Das nachfolgende Video gibt euch einen Eindruck der damals geplanten Features.