game-Jahresreport: Umsätze deutscher Spiele sinken weiter

Der game – Verband der deutschen Games-Branche hat den Jahresreport der deutschen Spiele-Branche 2019 veröffentlicht, der kostenfrei und ohne Anmeldung als PDF heruntergeladen werden kann. Das Dokument umfasst 27 Seiten und enthält zahlreiche (zum Teil schon bekannte) Angaben und Diagramme sowohl den heimischen Markt betreffend als auch zur hiesigen Games-Branche.

Hervorgehoben wird unter anderem, dass der Markt in Deutschland im Jahr 2018 zwar abermals gewachsen ist (innerhalb eines Jahres um 9 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro), der Anteil deutscher Spiele-Entwicklungen jedoch im gleichen Zeitraum auf 4,3 Prozent gesunken ist (2017 waren es noch fünf Prozent).

Eine der Folgen davon ist, dass der hierzulande erzielte Umsatz um 6 Prozent geringer ausgefallen ist als im vergangenen Jahr, sodass konkret 135 Millionen Euro erwirtschaftet wurden. Hinzu kommen zum Beispiel auch gesunkene Beschäftigungszahlen bei den deutschen Entwicklern und Publishern (um 5,9 Prozent auf 11.014). game-Geschäftsführer Felix Falk führt vor diesem Hintergrund aus, dass die entsprechende Förderung eine wichtige Unterstützung darstellt:

Von 100 Euro, die für Games ausgegeben werden, bleiben gerade noch 4,30 Euro bei Unternehmen in Deutschland. Das ist ein deutliches Alarmsignal! Während der Games-Markt in Deutschland und weltweit stark wächst und andere Kultur- und Mediengüter längst überholt hat, spielen Entwicklungen von deutschen Unternehmen kaum eine Rolle. Die aktuelle Situation zeigt abermals, wie dringend die Rahmenbedingungen für die Games-Branche in Deutschland verbessert werden müssen, damit sie endlich international konkurrenzfähig sind. Die Einführung der Games-Förderung ist dabei der zentrale Schritt, mit dem die Bundesregierung endlich für finanzielle Planungssicherheit sorgen muss. Nur dann haben wir in Deutschland eine Chance, zu den führenden Ländern aufzuschließen.