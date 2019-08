Vampire - Coteries of New York: Neue Infos zu Gameplay & mehr

PC Switch Linux MacOS

Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 ist nicht der einzige Titel auf Basis der Vampire-Lizenz, der sich gerade in der Entwicklung befindet. Mit Vampire The Masquerade - Coteries of New York arbeitet Draw Distance (Serial Cleaner) aktuell ebenfalls an einem Vampir-Spiel. Nach der Ankündigung im Juni hat das Studio nun auf Steam zahlreiche neue Informationen zum Spielablauf und der Story veröffentlicht.

Im Fokus von Coteries of New York wird der Konflikt zwischen zwei Fraktionen, den Traditionalisten der Camarilla und den unabhängigen Anarchs stehen. Ihr startet zwar als junger Vampir, der Teil der Camarilla ist, werdet aber unweigerlich auf die andere Fraktion treffen und entscheiden können, ob ihr bei der grauen Eminenz bleibt oder euch den jungen Rebellen anschließt. Aber auch anderen Gruppierungen sind in New York unterwegs.

Im Verlauf der Story sollt ihr immer wieder Entscheidungen treffen können, die sich laut den Entwicklern auch wirklich auf das weitere Geschehen auswirken werden. Auch wie ihr das Spiel angeht wird euer Erlebnis beeinflussen, ob ihr schleicht, tötet, mit Charme vorgeht oder euren Gegenüber einschüchtert bleibt euch überlassen. Da Coteries of New York viel Wert auf die Narrative legt, wird es natürlich auch eine Menge Textboxen geben.

Als Vampir habt ihr natürlich auch ständigen Blutdurst, diesen solltet ihr stillen. Wenn ihr das zu lange nicht tut, dann wird sich euer Charakter irgendwann voll und ganz dem in ihm wohnenden Biest hingeben. Wie das genau aussieht, verraten die Entwickler noch nicht. Auch eure Menschlichkeit spielt eine Rolle und ebenfalls von euren Entscheidungen beeinflusst. Zu guter letzt solltet ihr noch darauf achten, die Maskerade den Menschen gegenüber aufrecht zu erhalten. Wenn ihr euch zu offensichtlich als Blutsauger zu erkennen gebt, dann macht die Inquisition Jagd auf euch.