Shogun 2 - Total War: Rebrand des Fall-of-the-Samurai-DLC in Saga-Titel

PC Linux

Die bereits im Jahr 2012 erschienene Stand-Alone-Erweiterung des Strategiespiels Shogun 2 - Total War: Fall of the Samurai (zum Test, Note: 8.0) wird auf Steam in Total War Saga - Fall of the Samurai umbenannt. Solltet ihr den Titel bereits in eurer Steam-Bibliothek haben, will euch Creative Assembly anlässlich dieser Aktion sämtliche DLCs, bis auf das Blood-Pack, schenken.

Als Grund für die Umbenennung geben die Entwickler an, dass Shogun 2 - Fall of the Samurai bereits vor der Entstehung der Ableger-Serie die Kerninhalte der Saga-Reihe beinhaltete: Sowohl in Bezug auf Größe als auch Umfang lenken diese Titel die strategischen Echtzeitschlachten eines typischen Total War-Spiels auf einen bestimmten Brennpunkt in der Geschichte. "(...) und daher scheint es nur richtig," schreibt Creative Assembly im Total-War-Blog, "das Spiel als eigenen Saga-Titel zu veröffentlichen".

Total War Saga - Fall of the Samurai ist ab sofort auf Steam erhältlich. Der nächste Teil der Saga-Reihe soll offenbar den Kampf um Troja zum Inhalt haben, zumindest ließ sich Creative Assembly einen entsprechenden Markennamen schützen.