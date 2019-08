PC Linux

Gegen einen solchen Hinterhalt ist man im frühem Spiel schlicht chancenlos.

Vergleichsweise simple Steuerung

Im Schiffseditor könnt ihr Schiffe in den abgefahrensten Formen basteln.

Das Herzstück: Der grindige Schiffsbau

Diese Stelle hat nun schon 25 Prozent des Schadens geschluckt, ohne zu zerbrechen. Also eben soviel wie die zerstörten Schubdüsen, Geschütze und der Antrieb zusammen.

Konstruktionsfehler

Fazit:

Weltraumsandboxsimulation

Einzel- und Mehrspieler

Fortgeschrittene und Profis

17,99 bei Steam und Humble Bundle

In einem Satz: Grinde und erbaue Dir Deine eigene Weltraumflotte

Der Weltraum, nahezu unendliche prozedural generierte Weiten – das bietet euch die Sandbox-Simulation. Es verheiratet dabeimit. Das ehemalige Studentenprojekt passierte im Dezember 2015 Steam Greenlight, wurde 2016 via Kickstarter unterstützt und befindet sich seit 2017 in Steams Early Access.Nur neun Tasten werden für das Bewegen des Raumschiffes benötigt. Dazu kommt noch die Maus, welche mit einer Taste von der Schiffsbewegung entkoppelt werden kann. Sei es nun, um sich frei umzusehen oder während der Flucht auf die Verfolger zu schießen, aber dann stehen nur noch die Rolle und seitlichen Schubdüsen zum Ausweichen zur Verfügung. Wer die sieben Menüpunkte am oberen Bildschirmrand nicht über die Tastenkürzel aufrufen möchte, kann die Maus über eine andere Taste komplett freistellen.Das Handling eures Raumschiffes hängt stark von seiner Bauform und Ausstattung ab. Ein massiver Stab mit schwachen Schubdüsen am Gleichgewichtspunkt hat in etwa die Flugeigenschaften eines Steins. Das gleiche Gefährt mit starken Schubdüsen an den Endpunkten ist hingegen äußerst wendig, aber gleichzeitig sind dem auch Grenzen gesetzt, so dass ein kleiner Jäger immer noch Manövriervorteile gegenüber einem Todesstern hat.Allgemein wird es mit der Physik nicht übertrieben. Sobald ihr vom Gas runtergeht, wird entschleunigt bis ihr ebenso still da steht wie die Asteroiden. Warum aber der Rückwärtsgang nichts zur Abbremsung beiträgt und diese sogar aufhebt, erscheint mir nicht ganz logisch.Die große Besonderheit bei Avorion ist der Minecraft-artige Baukasten. Von einem Startblock aus fügt ihr weitere Teile an diesen an. Jedes Element erhöht sowohl die Masse, das Volumen wie auch die Lebenspunkte eures Schiffes und kostet sowohl Materialien als auch Geld. Spezielle Bauteile wie zum Beispiel Antrieb, Quartiere und Frachtraum erhöhen jeweils bestimmte Werte, benötigen aber teilweise auch einen Teil der Schiffsenergie. Die Größe der Elemente lässt sich auf allen drei Achsen einzeln sowie im Ganzen per Tastendruck mit dem Ziehen mit der Maus verändern, als auch über Menüpunkte festlegen. Arbeitssparend für ein symmetrisches Schiff ist die Möglichkeit, den Bau auf allen drei Achsen spiegeln zu lassen und später auch gleiche Blöcke zu verschmelzen oder auch umwandeln.Ihr beginnt am Rand der Galaxie, wo sich hauptsächlich billiges Eisen aus den Asteroiden abbauen lässt. Je näher ihr dem Zentrum kommt, desto bessere Metallarten findet ihr. Insgesamt gibt es sieben Typen. Mit ansteigender Größe eures Raumschiffes könnt ihr auch immer mehr Systeme wie Sensoren oder Feuerleitlösungen verbauen. Diese findet ihr an Handelsstationen.Falls ihr nicht verstanden habt, wie euer neuer Kreuzer gebaut wird: Das Spiel erklärt hierzu nichts. Im eigentlich gut gemachten Tutorial kann der Bau des ersten eigenen Schiffes eine unlösbare Aufgabe sein, weil es nur heißt: Baue einen Antrieb, ein Quartier und eine Korrekturdüse. Tut ihr genau das, bekommt ihr die Meldung "Dein Schiff ist zu klein. Baue es noch etwas größer". Ihr müsstet schon sehr ambitioniert sein oder externe Guides und Wikis bemühen, um zu ergründen, wie dieses komplexe System funktioniert. Wer kann ahnen, dass die Triebwerke auch dann tadellos funktionieren, wenn man sie durch Panzerplatten abdeckt?Ganz generell ist die Spielerführung am Anfang leider sehr lückenhaft. Ihr könnt beispielsweise zwar einen durchaus gut bezahlten Lieferauftrag annehmen, aber wenn ihr nicht wisst, woher ihr die notwendigen Waren bekommt, werdet ihr es im engen Zeitlimit auch nicht schaffen.Avorion ist in seinem Kern ein gutes Spiel und bietet mit dem Schiffsbau ein ebenso faszinierendes wie komplexes Spielelement. Dennoch kann ich es aktuell nur bedingt empfehlen. Wenn ihr willens seid, euch richtig in ein Spiel reinzufuchsen und die sehr hoch angesetzte Einstiegshürde euch nichts ausmacht, dann dürft ihr einen Blick riskieren. Ansonsten solltet ihr warten, bis das Spiel auf einen zugänglicheren Zustand gepatched wurde.