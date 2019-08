PC XOne PS4

Die Beziehung zwischen Microsofts Xbox-Sparte und Japan, dem gelobten Land der Videospielindustrie, gleicht seit jeher einer einseitigen, bisweilen tragischen Liebesgeschichte, die manch' seltsame Blüte trieb.Das augenscheinlich maßgeschneiderteder heutigen-Schmiede From Software erschien zum Beispiel im Jahr 2005 exklusiv auf dem japanischen Markt für die erste Konsole der Redmonder. Der Westen schaute bei dieser Werbeveranstaltung gänzlich in die Röhre und entwickelte über die Zeit eine gewisse Melancholie bezüglich der vorenthaltenen Mech-Action. Diesen Hilferuf hat Devolver Digital über ein Jahrzehnt später quasi erhört und eine Neuauflage in Form vonauf die Beine gestellt.In seinen Anfangstagen verdiente sich der japanische Entwickler From Software seine Meriten mit der Mech-Serie, die im Land der aufgehenden Sonne wie geschnitten Brot über die Ladentheke wandert. Das Thema gehört sozusagen zum Standard-Repertoire und wurde seinerzeit keineswegs zufällig von Microsoft als Liebesbeweis auserkoren. Metal Wolf Chaos XD versetzt euch erneut in Person des amerikanischen Präsidenten in das Cockpit eines waffenstarrenden Kolosses auf zwei Beinen und lässt zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, dass es eigentlich nur den Vorwärtsgang gibt.Allein auf weiter Flur seht ihr euch dem gesamten amerikanischen Militärapparat gegenüber, der den Staatsstreich probt. Die (absichtlich) dünne wie dümmliche Hintergrundgeschichte passt auf einen Bierdeckel und könnte getrost ignoriert werden, wenn sie nicht per Vorschlaghammer auf Parodie getrimmt wäre. Wenn die Waffen schweigen, schwenkt das Spiel amerikanische Flaggen und peinliche One-Liner à laim Minutentakt. Der Abgesang auf jedweden Hurra-Patriotismus könnte funktionieren, wenn auch der Rest des Spiels – insbesondere die Präsentation – ähnlich übertrieben daher kommen würden. Weder die leidlich aufgehübschte und fantasielose Optik noch die schwachbrüstige Akustik rechtfertigen jedoch den Griff in die Popcorntüte. Es fehlt schlicht der nötige Wumms. Ob das eigentliche Gameplay die Kohlen aus dem Feuer holt?Als letzte Verteidigungslinie der Vereinigten Staaten stapft ihr in einem Mech durch graue, urbane Kampfgebiete und zerlegt alles und jeden in seine Einzelteile. Ein großzügig bemessenes Zielquadrat nimmt euch dabei die offensive Feinjustierung ab, sodass ihr euch ganz auf die notwendigen Ausweichmanöver konzentrieren könnt. Die bisweilen schwammige Steuerung, insbesondere die Dash-Bewegung, erweist sich hierbei als zusätzlicher Feind. Marines, Truppentransporter, Kampfpanzer, Mechs – der gesamte Verteidigungsetat stellt sich jetzt gegen euch. Wer dabei stets aus allen Rohren feuert, sitzt schnell auf dem Trockenen. Um Munition zu sparen, setzt ihr deshalb vermehrt auf die effiziente wie langweilige Stampfattacke aus der Luft.Zwischen den monotonen Gefechten befreit ihr Wissenschaftler aus ihren Käfigen, die euer Punktekonto in die Höhe treiben. Zwischen den Einsätzen investiert ihr die Ersparnisse in bessere Ausrüstung und neue Schießprügel. Das System erreicht keinesfalls die überbordenden Ausmaße eines, lockert das Geschehen aber auf und schürt zumindest etwas Vorfreude auf den nächsten Einsatz.Mir will sich der Reiz von Metal Wolf Chaos XD nicht erschließen. Für einen 3D-Shooter spielen sich die Gefechte uninspiriert, repetitiv und ohne jeden Krawalleffekt. Die mausgraue Optik und der mehr als bemühte Humor an der Grenze zum Fremdschämem haben mir das Spiel aus der Mottenkiste (wo es hätte bleiben sollen) endgültig verleidet. Selbst mit Bier und Brezel wird aus dem hässlichen Entlein kein Schwan, das auch vor 15 Jahren nur solide Durchschnittskost bot.