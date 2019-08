gamescom 2019: Deep Silver & Koch Media geben das Lineup bekannt

Koch Media und Deep Silver haben ihr Lineup für die anstehende gamescom 2019 in Köln bekannt gegeben. Besucher der Messe (20. bis 24. August 2019) werden am Stand von Deep Silver and Friends in Halle 9 verschiedene Titel selbst anspielen können. Das Lineup umfasst Mount & Blade 2 - Bannerlord (im Anspielbericht) von TaleWorlds Entertainment, Grid (Preview) von Codemasters, Wasteland 3 von inXile Entertainment, The Surge 2 (Preview) von Deck13 Interactive, Hunt - Showdown von Crytek, Iron Harvest von King Art Games und Shenmue 3 von Ys Net. Nachfolgend nochmal die Spiele-Liste und Details im Überblick:

Mount & Blade 2 - Bannerlord:

Multiplayer-Hands-on

Iron Harvest:

Hands-on

Autogrammstunde mit Jakub Rozalski am 20. August, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) am Iron-Harvest-Stand

Wasteland 3:

Hands-on

Bilder mit Cosplayer und Ödland-Fahrzeug

Frage- und Antwort-Runde mit Brian Fargo

Grid:

Hands-on (am 20. und 24. August 2019)

Hunt - Showdown:

Hands-on mit der Xbox-One-X-Version

The Surge 2:

Hands-on

Frage-und-Antwort-Runde mit den Entwicklern

Shenmue 3: