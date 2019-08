The Witcher: Serie offenbar mit Rückblenden auf Geralts Vergangenheit

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 58,88 € bei Amazon.de kaufen.

Die kommende Netflix-Adaption von The Witcher mit Henry Cavill wird offenbar auch einige Rückblicke auf Geralts Vergangenheit gewähren. Hinweise darauf hat die Fan-Website Redanian Intelligence in der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database) entdeckt. Dort wurde kürzlich der Cast-Bereich aktualisiert und um einen neuen Namen ergänzt - Tristan Ruggeri. Dem Eintrag zufolge wurde der Jungschauspieler für die Rolle des jungen Geralt von Riva verpflichtet.

Dass die erste Staffel der auf Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski basierenden Serie auch einige Szenen enthalten wird, die in den Romanen nur vage angedeutet oder kurz erwähnt werden, ist bereits bekannt. Bisher ging man allerdings davon aus, dass es eher die Vergangenheit der Zauberin Yennefer von Vengerberg betrifft, die schon im ersten Trailer als eine „Buckelige“ präsentiert wurde. Doch offenbar wollen die Serienmacher auch die Anfänge des „Weißen Wolfs“ näher beleuchten. Möglicherweise werden wir auch mehr über die Hexer-Rituale erfahren, die in der Festung Kaer Morhen an angehenden Monsterjägern durchgeführt werden. Wann genau die Serie hierzulande an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.