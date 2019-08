Eine Gast jagt den nächsten, so haben wir auch im heutigen Podcast keine Kosten und Mühen gescheut und Fabian Knopf eingeladen. Der GG-Techniker plaudert über Spieleerlebnisse und Programmier-Ärger.

Die letzten zwei Montagmorgen-Podcasts haben wir bereits Stargäste für euch vor die Mikrofone gezerrt, heute gelingt uns der Hattrick. Jörg hat den GamersGlobal-Chefprogrammierer Fabian Knopf eingeladen, um mit ihm über darüber zu plaudern, was er in der letzten Zeit gespielt hat. Aber natürlich geht das Gespräch auch in den technischen Bereich und Fabian berichtet, welche Arbeiten besonders viel Ärger machen. Gemeinsam mit Dennis präsentiert Jörg dann noch die Wochenvorschau und beantwortet eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:35 Fabian und Jörg sagen guten Morgen!

02:33 Was war im letzten halben Jahr bei Fabian los, welche Spiele hat er gespielt? Beispielsweise stand da der Dungeon Crawler Operancia - The Stolen Sun auf dem Programm. In Observation war er hingegen als KI auf einer Raumstation unterwegs. Außerdem hat er sich in die letzten Staffel von The Walking Dead gewagt.

14:57 An aktuellen Titeln liefen Fire Emblem - Three Houses ...

... 20:15 ...und Wolfenstein - Youngblood über die Bildschirme des Fabian Knopf

21:05 Jörg liefert ein Update zu seiner Fantasy General 2 -Partie

28:56 Fabian hat nicht nur gespielt, sondern auch viel für GamersGlobal programmiert

34:01 Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es eine Rabatttaktion für Neu-Premiumenten

38:54 Tschüss Fabian, hallo Dennis!

39:59 Die GG-Woche in der Vorschau: Wir stellen das Beyond -Update für No Man's Sky vor, fliegen für die Stunde der Kritiker in Rebel Galaxy - Outlaw durch den Weltraum, starten unser Sommergewinnspiel und ein Jörgspielt steht auch auf dem Plan.

44:22 Die Sonntagsfrage im Recap: Was haltet ihr von den vielen Ports für die Switch?

46:52 Userfragen-Start von Hedeltrollo an den abwesenden Hagen: mag er Katzen?

47:51 zfpru hegt Interesse an unseren abonnierten Online-Diensten

50:42 Drapondur wünscht sich einen Test zu Greedfall

51:20 Admiral Anger will eine Neuauflage von Langer lästert

52:50 Danywilde löscht wegen unserer UI versehentlich Kommentare

löscht wegen unserer UI versehentlich Kommentare 54:47 Tschüss und eine schöne Woche!

