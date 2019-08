Need for Speed: Ankündigung offenbar am Mittwoch

PC XOne PS4

Der neue Teil der Rennserie Need for Speed wird offenbar am kommenden Mittwoch, den 14. August 2019, enthüllt. Den Hinweis liefert die offizielle Homepage des Spiels, auf der jüngst ein Countdown gestartet wurde, der am Mittwoch um 16:00 Uhr (deutscher Zeit) ausläuft.

Was genau die Website zeigen wird, ist nicht bekannt, wahrscheinlich ist aber ein Teaser oder ein Trailer. Gameplay werden wir vermutlich erst auf der gamescom in Köln (20. bis 24. August 2019) zu sehen bekommen. Dass der Titel dort vor Ort gezeigt wird, hat EA bereits Ende Juli bestätigt. Den bisherigen Gerüchten zufolge soll der neue Teil Need for Speed - Heat heißen.