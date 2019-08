The Outer Worlds soll zu einem langlebigen Franchise ausgebaut werden

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kommende Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds (zum Preview) von Obsidian Entertainment soll zu einem langlebigen Franchise ausgebaut werden. Dies gab Matt Booty, der Leiter der Xbox Studios bei Microsoft, in einem Interview mit Game Informer bekannt. Im Verlauf des Gesprächs sagte Booty, dass Microsoft auch künftig seinen eigenen Studios erlauben wird, Spiele auf anderen Plattformen, wie PS4 oder Switch zu veröffentlichen, wenn man der Meinung sei, dass das Spiel davon profitieren wird. Es werde laut Booty aber auch weiterhin Titel geben, die nur für PC- und die Xbox-Konsolen erscheinen. Während The Outer Worlds aktuell auch für PS4 und Switch geplant ist, sei es die Art von Spiel, die laut Booty von der Xbox-Exklusivität profitieren könnte. Langfristig möchte Microsoft die Marke daher gerne wachsen sehen:

Nach dem, was wir von The Outer Worlds gesehen haben, ist meine Hoffnung, dass das etwas ist, das wir ausbauen können. Dass dies ein langfristiges Franchise wird und wirklich zu wachsen beginnt und dass wir helfen können, es zu erweitern.

The Outer Worlds wird von Private Division vertrieben und erscheint am 25. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch. Die PC-Version wird in den ersten zwölf Monaten nur über den Epic Game Store und Microsofts Windows Store erhältlich sein.