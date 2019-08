System Shock 2: Enhanced-Edition bestätigt // Veröffentlichung „bald“

PC Linux MacOS

System Shock 2 ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

System Shock 2 ab 99,95 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler Nightdive hat via Twitter eine „Enhanced Edition“ von System Shock 2 (zum Report) angekündigt. In der veröffentlichten Nachricht des Studios heißt es: „Ihr habt danach gefragt und wir arbeiten daran. System Shock 2: Enhanced Edition wird in Kürze erscheinen.“ Wann genau, ließen die Macher vorerst offen. Auch ist noch unklar, was diese Neuauflage konkret an Verbesserungen bieten, oder für welche Plattformen diese verfügbar sein wird.

In dem vom Entwickler-Guru Ken Levine, Irrational Games und Looking Glass Studios entwickelten Science-Fiction-Rollenspiel-Shooter-Klassiker verschlägt es euch an Bord des Raumschiffes Von Braun im Jahre 2114. Als ihr aus eurem kalten Kryoschlaf erwacht, stellt ihr fest, dass euer Körper mit kybernetischen Implantaten ausgestattet ist und die Crew des Schiffes brutal abgeschlachtet wurde. Der Ausbruch einer genetischen Infektion, der das gesamte Schiff verwüstete, muss eingedämmt werden, doch die dunklen Gänge des Schiffes sind voller Infizierte und eine KI namens SHODAN setzt alles daran, euren kläglichen Versuch, das schreckliche Geheimnis des aufgegebenen Raumschiffs zu enträtseln, zu verhindern.