Still There: Psychologisches Story-Adventure im Weltraum angekündigt

PC Switch

Der Publisher Iceberg Interactive hat mit Still There ein psychologisches Story-Adventure im Weltraum angekündigt. In dem von GhostShark Entwickelten Titel schlüpft ihr in die Rolle eines Weltraumleuchtturmwächters namens Carl, der sich auf einem Selbstfindungstrip befindet, während er sich in einer weit entfernten Galaxie mit mysteriösen Funkmeldungen, einer unverschämten KI und soziopathischen Vorgesetzten auseinandersetzen muss. Auf der Produktseite von Steam wurde eine fiktive Job-Anzeige veröffentlicht, in der es heißt:

Brane CO ist auf der Suche nach einem engagierten Wärter für den Bento-Weltraumleuchtturm, der sich im größtenteils unkartografierten Sektor D42-W81 befindet.

Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem:

Funktionsprüfungen

Allgemeine Wartungsaufgaben und Beheben möglicher Störungen

Senden von periodischen Funkfeuern

Erfassen von Daten aus dem Weltraum

Versorgung der auf der Station befindlichen Tuatara

Funk-/Navigationsunterstützung von Raumschiffen in der Nähe

Experimentelle Arzneimittelversuche (alles unbedenklich, keine Sorge)

Allgemeine Anforderungen:

Ausreichendes handwerkliches Geschick für die Verwendung der notwendigen Werkzeuge und die Bedienung der Geräte

Bereitschaft, über sehr lange Zeiträume alleine zu leben

Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten

Gewisses Maß an Geduld für den Umgang mit der hoch entwickelten KI des Schiffs (Gorky ist gemein und vorlaut, meint es aber gut)

Kandidaten ohne Kinder/Ehepartner bevorzugt

Berufungszeitraum: Ein Jahr, jedes Jahr verlängerbar

Arbeitszeit: Vollzeit

Ort: Entfernter Weltraum, Sektor D42-W81

Gehalt: Ja.

KEINE TELEARBEIT

Die Veröffentlichung von Still There soll noch im Herbst dieses Jahres auf dem PC und der Nintendo Switch erfolgen. Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell aber noch nicht. Möglicherweise wollen die Entwickler diesen im Rahmen der gamescom in Köln bekannt geben. Einen ersten Trailer zu dem Titel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: