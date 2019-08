GG-Rückblick KW 32/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Age of Wonders - Planetfall ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 32: Rückblick von Sonntag, 4. August, bis Samstag, 10. August 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während ihr im MoMoCa vom vergangenen Montag erfahrt, welcher GamersGlobal-User die Redaktion zukünftig als festangestellter Mitarbeiter unterstützt, thematisieren Jörg und Dennis im jüngsten WoSchCa wie üblich einige der News der letzten Tage. Neben einer Kolumne zu (fehlenden) Skateboardspielen, veröffentlichten wir zuletzt (Plus-)Tests zu Age of Wonders - Planetfall, zur Switch-Version von Pillars of Eternity sowie zu Silver Chains. Nicht zuletzt könnt ihr euch die von vielen erwartete Preview zu The Outer Worlds anschauen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Jede Woche berichten wir über unterschiedliche Themen, was sich auch dieses Mal bei den Meldungen mit den meisten Aufrufen deutlich zeigt. So geht unter anderem um Kritik bezüglich eines Epic-Store-Deals, aktualisierte USK-Leitlinien, den Datenleak beim E3-Veranstalter oder auch um die Deluxe-Ausgabe des Remakes von Final Fantasy 7. Auch das Entfernen bestimmter Werbung in Walmart-Filialen, Neues zu den Lootbox-Richtlinien und die Lizenzrechte zu Master of Magic waren Themen, zu denen ihr euch ausgetauscht habt. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 11. August (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Zum inzwischen 10. Mal könnt ihr am GG-Bundesliga-Tippspiel teilnehmen, das kürzlich gestartet wurde. Was eure Mit-User im Monat Juli gespielt haben, erfahrt ihr in der jüngsten DU-Galerie, außerdem wurden mit Hell Let Loose und Gibbous - A Cthulhu Adventure die ersten beiden Titel im Rahmen der (neu geschaffenen) Spiele-Check-Rubrik unter die Lupe genommen. Darüber hinaus wurden neue Lesetipps erstellt, und auch auf das Community-Projekt vor dem Hintergrund des bevorstehenden GG-Jubiläums sei an dieser Stelle hingewiesen.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

XIII: Remake des Cel-Shading-Shooters auf 2020 verschoben

Der aus dem Jahr 2003 stammende Cel-Shading-Shooter XIII erhält 16 Jahre nach seiner Veröffentlichung ein Remake. Ob sich Fans des Originals darüber freuen können, muss sich erst noch zeigen, da bislang weder konkrete Informationen noch bewegte Bilder bekannt sind. Mitgeteilt wurde jüngst allerdings, dass die Veröffentlichung des Titels in das kommende Jahr verschoben wurde – aber vielleicht werden erste Details ja auf der gamesom preisgegeben.

» Bildschirmakrobatik am Rande der Überforderung «

— Bluff Eversmoking am 7. August 2019

❺ ⚊ KW 32/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Viele von euch lesen in ihrer Freizeit auch – passend dazu haben wir euch vor fünf Jahren acht Romane zu Computerspiel-Serien vorgestellt. Ebenfalls im August 2014 führten wir ein Interview mit Brian Fargo und machten deutlich, warum es auf GamersGlobal keinen Test zu Der Planer - Industrie-Imperium gibt. Die beiden Videos in diesem Rückblick drehen sich um Destiny und Mario Kart 8.