Weakless: Puzzle-Adventure erscheint auch für XOne + gamescom-Trailer

PC XOne

Im vergangenen Monat kündigten der Entwickler Cubeish Games und der Publisher Punk Notion den Puzzle-Adventure Weakless für den PC an. Wie das Studio jetzt bekannt gab, wird der Titel auch für die Xbox One veröffentlicht. In Weakless schlüpft ihr in die Rolle der beiden Weavelings - Holzkreaturen, von denen eine taub und die andere blind ist - und müsst die einzigartigen Fähigkeiten der beiden dazu einsetzen, um das Land von der sich ausbreitenden Fäulnis zu retten. Im Verlauf des Spiels wechselt ihr zwischen den beiden Charakteren, löst verschiedene Rätsel und versucht die für die Welt lebenswichtige Harzversorgung wiederherzustellen.

Die Entwickler versprechen eine tiefgründige Geschichte über eine außergewöhnliche Freundschaft, die sich ganz ohne Worte entwickelt. Dabei erkundet ihr eine wunderschöne, organische und biolumineszente Welt voller merkwürdiger Kreaturen und Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation, die darauf warten, entdeckt und gelöst zu werden. Das Abenteuer wird durch einen stimmigen Soundtrack untermalt, der mit Hilfe aus unterschiedlichen Kulturen stammender Instrumente, wie der Marimba, der Rav Vast oder dem Udu, komponiert wurde.

Besucher der diesjährigen gamescom (20. bis 24. August 2019) werden Weakless vor Ort in Köln anspielen können. Wann genau der Titel für den PC und die Xbox One erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Möglicherweise werden wir dies im Rahmen des Events erfahren. Anlässlich der Messe wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt: