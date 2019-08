Total War Saga: Nächster Ableger heißt offenbar „Troy“

PC MacOS

Der nächste Ableger der Total-War-Serie von Creative Assembly wird offenbar Total War Saga - Troy heißen. Offiziell wurde zwar bisher noch nichts angekündigt, der verantwortliche Publisher Sega hat sich allerdings den besagten Namen kürzlich beim britischen Patentamt schützen lassen. Darauf machte jetzt der Reddit-Nutzer The Byzantine Empire aufmerksam.

Sollte der Name tatsächlich zum nächsten Spiel gehören, dürfte es sich um einen zweiten Titel aus der Spin-off-Serie nach Total War Saga - Thrones of Britannia (Testnote: 7.0) handeln, das sich vermutlich um den trojanischen Krieg aus der griechisch-römischen Mythologie drehen wird. Die Spin-off-Reihe bietet zwar das serientypische Gameplay, nimmt aber, anders als die Hauptserie, nicht ganze Epochen, sondern bestimmte historische Ereignisse, Schauplätze und Kulturen ins Visier. Eine Ankündigung könnte auf der anstehenden gamescom in Köln erfolgen.