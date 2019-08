Inzwischen erscheint so ziemlich alles, was irgendwie geht, auch für Switch – darunter etliche Uralttitel. Ist das eine positive Entwicklung oder steht ihr dem eher zurückhaltend gegenüber?

Finde ich sehr gut, möchte immer die Wahl haben, für welche Plattform ich es kaufe. 35% Soll mir recht sein, aber ich kaufe vorwiegend die beste Fassung. 17% Andere Meinung (siehe Kommentar) 12% Ob zu viel oder nicht, am Ende entscheidet die Qualität und da ist die Switch-Fassung oft nicht gut genug. 11% Schlecht, Überangebot und durchwachsene Technik sind keine gute Kombi. 9% Super, benutze (fast) nur die Switch und könnte die Spiele sonst nicht zocken. 8% Ich liebe die Switch, aber alte Spiele brauche ich gewiss nicht auf der Plattform. 5% Ich find's übertrieben viel, gerade alte Spiele machen es den neuen unnötig schwer. 3%

News-Update (Ergebnis):Die meisten Umfrageteilnehmer (35 Prozent) finden es generell gut, dass so viele Spiele auch ihren Weg auf die Switch finden, um frei entscheiden zu können, für welche Plattform sie es kaufen. Zusätzliche 8 Prozent geben an, nur eine Switch als Spieleplattform zu besitzen, weshalb sie ohne Port für die aktuelle Nintendo-Konsole auf manches Spiel verzichten müssten. Weitere 17 Prozent stört die Portierungsschwemme auf Switch nicht, sie geben jedoch an, sich meist die technisch beste Fassung zu entscheiden. 11 Prozent haben an sich ebenfalls kein Problem damit, finden jedoch, dass die Qualität der Switch-Ports oft nicht gut genug ist. Lediglich 8 Prozent finden, dass die nachträgliche Veröffentlichung älterere Spiele überflüssig ist oder Neuveröffentlichungen darunter unnötig leiden könnten.In den Kommentaren oft kritisiert wurde allgemein seltener das Überangebot oder die durchwachsene Qualität mancher Portierungen kritisiert, sondern viel mehr die Preispolitik. Für Switch-Versionen zahlt man oft noch Preise von 50 oder 60 Euro, während dieselben Spiele auf anderen Plattformen bereits oft für einen Bruchteil dessen zu haben sind.Ursprüngliche News:Nintendos Hybrid-Konsole Switch, die mit der Lite-Variante noch dieses Jahr auch als reine Handheld-Version erscheinen wird, flutet besonders in den letzten 12 Monaten regelrecht über vor neuen Spieleveröffentlichungen. Neu im eigentlichen Sinne ist allerdings nur ein kleiner Teil der Releases, denn bei vielen Switch-Titeln der letzten Zeit handelt es sich lediglich um Portierungen teils schon reichlich betagter Spiele. So erschien zuletzt etwa Obsidians klassisches Rollenspielinklusive aller Add-on für Switch. THQ Nordic brachte unter anderem die sogenannte Deathinitive Edition von, CD Projekt bringt demnächst, während Bethesda unter anderem Doom undfür die aktuelle Nintendo-Konsole umsetzte. Hinzu kommen etliche weitere Titel insbesondere von Indie-Studios und Publishern, darunteroderEine Reihe der bereits veröffentlichten Ports war alles andere als schlecht, wenn man die deutlich geringere Hardware-Leistung der Switch im Vergleich mit PS4 Pro, Xbox One X oder einem relativ aktuellen Gaming-PC vergleicht. Dennoch darf man, da gefühlt nun jeder größere Publisher alles, was irgendwie geht, für die Switch umsetzt, diese Flut infrage stellen – zumal aktuelle Neuveröffentlichungen darunter langfristig leiden könnten. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch jedenfalls erfahren, wie ihr zu dieser Flut steht? Findet ihr es generell gut, dass so viele aktuelle und ältere Titel für die Switch umgesetzt werden? Seht ihr die Entwicklung eher skeptisch oder ist euch das letztlich einfach nur ziemlich egal?