GOG-Weekend-Sale: Angebote zum 20-jährigen Jubiläum von System Shock 2

Auf GOG.com wurde ein neuer Weekend-Sale gestartet, der das 20-jährige Jubiläum von System Shock 2 mit verschiedenen DRM-freien Angeboten feiert. Neben den Rabatten auf die System-Shock-Spiele gibt es noch Preisnachlässe auf Titel, wie Bioshock Infinite (Testnote: 9.0), We Happy Few (Testnote: 6.0), Deus Ex - Invisible War, Thief - Deadly Shadows und Hitman - Absolution (Testnote: 9.0). Nachfolgend alle Angebote aus dem Sale im Überblick: