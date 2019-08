EA schützt Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville in Europa

PC XOne PS4

Bild stammt aus Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2

Der Publisher Electronic Arts hat sich den Titel Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville in Europa markenrechtlich schützen lassen, was der Name des kommenden neuen Ablegers der Online-Shooter-Serie sein könnte, der aktuell unter dem Arbeitstitel „Picnic“ entwickelt wird und zu dessen Alpha-Test EA zuletzt Einladungen an ausgewählte Spieler verschickte.

Der Name Plants vs. Zombies - Battle for Neighborville ist nicht neue und tauchte bereits im Juni dieses Jahres auf, als es von einem Spieler in Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 (im User-Artikel) entdeckt wurde. Damals wurde noch spekuliert, dass es sich um einen Platzhalter handeln könnte. Da EA sich nun die Rechte an dem Titel sicherte, kann man davon ausgehen, dass es sich hierbei um den finalen Namen des Spiels handelt. Offiziell bestätigt wurde bisher noch nichts. Möglicherweise wird der Titel auf der gamescom in Köln angekündigt.