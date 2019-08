Gears 5: Goldstatus erreicht // In Deutschland ungeschnitten + Erfolge

PC XOne

Die Entwicklung von Gears 5 ist offiziell abgeschlossen. Wie der Publisher Microsoft Studios jetzt via Xbox Wire Dach mitteilte, hat der kommende Third-Person-Shooter von The Coalition den Goldstatus erreicht und wird pünktlich am 10. September für PC und die Xbox One erhältlich sein. Hierzulande wird der Titel ungeschnitten veröffentlicht. Von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) wurde das Spiel mit einer Altersfreigabe „ab 18 Jahren“ versehen. Seitens Matt Booty, Corporate Vice President von Xbox Game Studios, heißt es zum fertigen Spiel:

Wir sind unfassbar stolz auf das, was das Team von The Coalition erreicht hat. Es ist mit fünf spannenden Modi und der bisher vielschichtigsten Kampagne nicht nur das größte Gears aller Zeiten – dank 4K HDR Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde auf Xbox One X, Cross Play auf Xbox und Windows 10 und über 20 barrierefreien Features wie der Adaptive Controller Unterstützung ist es auch der technisch raffinierteste Teil der Reihe. Dank der Verfügbarkeit im Xbox Game Pass pünktlich zum Release am 10. September freuen wir uns darauf, mehr Spieler denn je im Gears-Universum willkommen zu heißen.

Wer noch vor dem 10. September ins Spiel eintauchen möchte, kann ein Abo für Xbox Game Pass Ultimate abschließen (aktuell für 1,00 statt 12,99 Euro) oder die Gears 5: Ultimate Edition vorbestellen. Der Early Access für Abonnenten und Vorbesteller beginnt am 6. September 2019.

Mit der Verkündung des Gold-Status hat Microsoft auch die komplette Achievement-Liste für den Titel veröffentlicht. Diese umfasst insgesamt 71 Erfolge, die euch bis zu 1.000 Punkte bescheren. Die komplette Achievement-Liste könnt ihr unter dem Quellenlink einsehen.