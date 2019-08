Freitags ist es in Bayern Tradition, früh Bier zu trinken. Doch wie sieht es in der GG-Redaktion aus? So oder so, an Redefluss mangelt es Dennis und Jörg bei der Diskussion der Themen der Woche nicht.

Dieser Podcast ist exklusiv für Premium-Abonnenten.

Kommentare

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt! Du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu nutzen: Erstens kannst du bis nächsten Monat warten und darauf spekulieren, dass wir ihn in unsere kostenlosen Beispiele aufnehmen.

Zweitens könntest du ein Premium-Abo abschließen, siehe unten. Das geht in Windeseile, und du unterstützt damit unsere kleine, unabhängige Redaktion, die sich nur einer einzigen Zielgruppe verpflichtet fühlt: unseren Usern.

Außerdem bieten wir dir hier als kostenloses Beispiel einen Inhalt dieser Premium-Kategorie an, den du komplett nutzen kannst. Allerdings kannst du nicht kommentieren und siehst auch nur die Zahl der Kommentare, nicht die Comments selbst.

WoSchCa WoSchCa 19.7.2019: Christophs Abschied, Gamescom-Gala & Uplay Plus Wochenschluss-Podcast #19 Veröffentlicht am 19.07.2019: Wir alle müssen jetzt ganz stark sein: Heute hat Christoph seinen letzten offiziellen Einsatz als GamersGlobal-Redakteur. Abgesehen davon diskutieren Dennis und Jörg noch die Themen der Woche.

Du kannst dir auch weitere aktuelle Bezahl-Inhalte kostenlos ansehen.