Nach Amoklauf: Walmart entfernt Werbung für gewaltdarstellende Spiele

Nach dem Amoklauf in einer Walmart-Filiale im texanischen El Paso am vergangenen Sonntag mit 22 Toten und 24 Verletzten, sowie dem Amoklauf nur einige Stunden später in Dayton, Ohio, bei dem weitere neun Menschen ermordet wurden, hat die US-Regierung rund um Donald Trump den Schuldigen ausgemacht - gewaltdarstellende Videospiele. In seiner Rede sagte der US-Präsident:

Wir müssen die Verherrlichung der Gewalt in unserer Gesellschaft stoppen. Das betrifft auch die schrecklichen und grausamen Videospiele, die alltäglich sind.

Für „problematische Jugendliche“ sei es heutzutage viel zu einfach, sich mit der Kultur, die Gewalt glorifiziert, zu umgeben. „Wir müssen es stoppen oder erheblich einschränken und wir müssen damit sofort beginnen“ so Trump in seiner Rede. Walmart stimmte diesen Maßnahmen sofort zu und hat offenbar ein Schreiben an die Mitarbeiter verschickt, in dem alle Angestellten angewiesen werden, sämtliche Werbeanzeigen und Bildschirme, die gewalttätige Spiele bewerben, zu entfernen. Dazu gehören auch Konsolenstände in den Geschäften, da diese auch gewalttätige Spiele abspielen könnten. Unklar ist, ob diese Maßnahme nur bestimmte Filialen, oder die gesamte Walmart-Kette betrifft. Der freiberufliche Journalist Kenneth Shepard, der auf das Schreiben gestoßen ist, schrieb: „Ich habe es sofort weggeworfen, weil es offensichtlich eine Möglichkeit ist, die Schuld vom eigentlichen Problem der Amokläufe abzuwenden.“

Shepard schreibt, dass er bisher nicht bestätigen konnte, ob Walmart im Rahmen seiner neuen „Sicherheitsmaßnahmen“ auch seine Waffenverkaufsrichtlinien verändern wird. Wie USA Today jedoch wenig später bestätigte, wird es wohl in diesem Bereich keine Änderungen geben. In Texas werden die Waffengesetze sogar noch weiter gelockert. Einem Bericht von CNN zufolge soll künftig auch das Tragen von Waffen an Schulgeländen und in Kirchen erlaubt werden.