XIII: Remake des Cel-Shading-Shooters auf 2020 verschoben

PC Switch XOne PS4 MacOS

Im April dieses Jahres gaben PlayMagic und der Publisher Microids die Arbeiten an einer Neuauflage des 2003 von Ubisoft veröffentlichten Cel-Shading-Shooters XIII bekannt. Das Remake sollte ursprünglich schon im November dieses Jahres auf den Markt kommen. Doch daraus wird offenbar nichts mehr, denn jetzt wurde der Titel auf das nächste Jahr verschoben.

Wie es in der offiziellen Erklärung seitens Microids heißt, sei man von der Arbeit, die PlayMagic bei der Neuauflage leistet, begeistert. Allerdings benötige das Team noch etwas mehr Zeit, um das Qualitätsniveau, auf das man abziele, zu erreichen. Von dem Spiel selbst haben wir bisher noch nicht viel gesehen. Lediglich ein kurzer Teaser (siehe unten) wurde präsentiert. Microids bestätigte bereits, dass man bei der diesjährigen gamescom in Köln for Ort sein wird. Vielleicht bekommen wir dort die ersten bewegten Szenen aus der Neuauflage zu sehen.