PC Engine CoreGrafx mini erscheint nicht in Deutschland

andere

Im Juni 2019 kündigte Konami mit der PC Engine CoreGrafx mini (TurboGrafx-16 mini in Amerika und PC Engine mini in Japan) eine weitere Miniatur-Neuauflage einer Retro-Konsole an. Im letzten Monat gab das Studio dann auch das Spiele-Lineup des Geräts bekannt, das so bekannte Namen wie R-Type, Castlevania oder Bomberman umfasst. Im Zuge dessen wurde zudem auch der Launch-Termin der PC Engine CoreGrafx mini bekannt gegeben. Demzufolge wird das Gerät ab dem 19. März 2020 erhältlich sein.

Allerdings nicht überall, und schon gar nicht in Deutschland, wie aus einem Eintrag auf der Konami-Seite nun hervorgeht. Eigentlich soll der Blog-Beitrag ein paar neue Spiele enthüllen, die ihren Weg auf die Mini-Konsole finden werden, ein kleiner Satz verrät aber ein unschönes Detail für alle Freunde des 1980er-Geräts, die mit der Schrumpf-Ausgabe geliebäugelt haben.

Die PC Engine CoreGrafx mini wird nur in Großbritannien, Frankreich und Italien veröffentlicht werden.

Damit gibt es also eine indirekte Absage für alle andere europäischen Länder. Warum diese Entscheidung getroffen wurde geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Als neue Titel wurden konkret für die englische Fassung Splatterhouse bekannt gegeben. Die japanische Version wird um Dragon Spirit, Galaga '88, Seirei Senshi Spriggan, Spriggan mark2, The Genji and the Heike Clans und The Legend of Valkyrie erweitert. Damit umfasst das Line-Up nun insgesamt 57 Titel. Außerdem werden in dem Beitrag der Turbo-Controller sowie ein Multitap-Adapter vorgestellt, durch den Fünf-Spieler-Multiplayer möglich wird.

Eine Auflistung aller Spiele findet ihr nachfolgend.

TurboGrafx-16-Games (Englisch):

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ‘93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness ( Nectaris )

( ) Moto Roader

Neutopia

Neutopia 2

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book 1 & 2

PC Engine-Games (Japanisch):