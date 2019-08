DayZ: In Australien wegen Marihuana im Spiel komplett verboten

PC XOne PS4

Das Open-World-Zombie-Spiel DayZ kann ab sofort nicht mehr im regulären Handel in Australien verkauft werden und wie Kotaku Australia berichtet, arbeitet die australische Behörde ACB (Australian Classification Board) aktuell daran, das Spiel auch digital zu verbieten.

Als Grund nennen die Verantwortlichen den „illegalen oder verbotenen Drogenkonsum im Zusammenhang mit Anreizen oder Belohnungen“ im Spiel. Genau genommen geht es um Marihuana, das man im Spiel als Heilmittel nutzen kann. „Im Laufe des Spiels ist der Spieler in der Lage, eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, Materialien und Waffen zu sammeln und zu benutzen“ heißt es in der offiziellen Erklärung. „Eine der Möglichkeiten, die Gesundheit des Spielers wiederherzustellen, ist ein Marihuana Joint, der als „Cannabis“ bezeichnet und mit dem Symbol in Form einer Cannabis-Knospe im Inventar des Spielers dargestellt wird.“

DayZ ist nicht das erste Spiel, das aus dieser Begründung in Australien verboten wurde. Auch Fallout 3 wurde ursprünglich aus dem gleichen Grund aus dem Verkauf genommen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, erlauben die Klassifizierungsrichtlinien im Bereich „Ab 18 Jahren und höher“ die Darstellung des Drogenkonsums. Dieser darf allerdings nicht „detailliert oder realistisch“ dargestellt werden. „Wenn der Konsum von Cannabis im Rahmen dieses Spiels nicht als Anreiz oder Belohnung gewirkt hätte, hätte seine Auswirkung in der Einstufung ­‚Ab 18 Jahren’ berücksichtigt werden können“, heißt es in der Erklärung. „Der Konsum von Drogen (Marihuana) als Anreiz oder Belohnung während des Spiels übersteigt die in der Klassifikation „Ab 18 Jahren“ zulässigen Werte und muss aus diesem Grund abgelehnt werden“, so ACB.

Rund einen Monat nach der Entscheidung der Behörden hat der Entwickler Bohemia Interactive eine erneute Prüfung durch den automatisierten Prozess der International Age Rating Coalition (IARC) beantragt, durch den das Spiel eine Altersfreigabe MA15+ erhielt. Das Classification Board hat jedoch die Befugnis, die IARC-Ratings durch seine eigenen Einstufungen zu überschreiben.