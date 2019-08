TGS 2019: Sega gibt die ersten Titel aus seinem Lineup bekannt

Die diesjährige Tokyo Game Show ist zwar noch einige Wochen entfernt, Sega hat jedoch schon mal eine Website dazu gestartet und erste Spiele aus seinem Lineup vorgestellt. Besucher der Messe können sich demnach unter anderem auf Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen - Tokyo 2020 für die Switch, Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game für PS4 und die Switch, sowie Persona 5 - The Royal und Project Sakura Wars für die PS4 freuen.

Ob wir kurz vor dem US-/Japan-Release der Mega Drive Mini (12. September) auch etwas zur kleinen Retro-Konsole zu sehen bekommen, ist nicht bekannt. Details zu irgendwelchen Stage Events, Merchandise oder anderen Aktivitäten enthält die Homepage bisher nicht. Die Tokyo Game Show 2019 findet vom 12. bis 15. September in Makuhari Messe in Chiba statt.