Trine 4 - The Nightmare Prince erscheint am 8.10.2019 // Neuer Trailer

PC Switch XOne PS4

Der vierte Teil der Trine-Serie hat einen genauen Veröffentlichungstermin: Ab dem 8. Oktober ist Trine 4 - The Nightmare Prince (in der Preview) im Handel erhältlich. Sowohl die Standardausgabe als auch die sogenannte Ultimate Collection können ab diesem Datum erworben werden (sofern ihr nicht zu den Vorbestellern gehört).

Beide Fassungen erscheinen für PC (via Steam) sowie für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4. Der Preis für das Spiel beträgt für die PC-, Xbox-One- und PS4-Ausgabe 29,99 Euro, während die Switch-Version 34,99 Euro kostet. Die Ultimate Collection wird auf allen Plattformen zum Betrag von 49,99 Euro angeboten.

Entscheidet ihr euch für eine Vorbestellung der Retail-Version, erhaltet ihr als Bonus eine physische Karte der Spielwelt. Wie es der Name bereits andeutet, umfasst die Ultimate Collection nicht nur Trine 4 - The Nightmare Prince, sondern auch Trine Enchanted Edition, Trine 2 - Complete Story (im Test mit Wertung 8.5) und Trine 3 - The Artifacts of Power (im Test mit Wertung 6.5). Hinzu kommen ebenfalls die Weltkarte, ein doppelseitiges Cover sowie jeweils ein Download-Code für den Soundtrack der Trine-Serie und für das Artbook von Trine 4.

Abschließend eingebunden ist ein aktueller Trailer, in dem euch zum Beispiel erstmals der kooperative Vier-Spieler-Modus präsentiert wird.