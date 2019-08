GamersGlobal-Bundesliga-Tippspiel 2019/2020 gestartet

Nur noch acht Tage müssen sich Fußballfans gedulden, bevor die für sie schönste Zeit des Jahres startet: Mit der Partie zwischen dem amtierenden Meister FC Bayern München und Hertha BSC Berlin geht die Fußball-Bundesliga am 16.8. in eine neue Runde. Und nicht nur die, denn zum inzwischen zehnten Mal startet hier auf GamersGlobal das (unverändert inoffizielle) Bundesliga-Tippspiel, um zu ergründen, welcher User am besten vorhersagen kann, wie die achtzehn Bundesligisten ihre Partien bestreiten. 44 Teilnehmer fanden sich für die Vorjahresausgabe zusammen, und die Top-Platzierten waren dabei erfolgreich wie nie. Mit einem neuen Bestwert von 582 Punkten setze sich Rialdar deutlich an die Spitze und egalisierte den bisherigen Rekord von sinned129 (558 Punkte) aus der Saison 2012/2013. Doch nicht nur ihm gelang dieses Kunststück, sondern gleich drei weiteren Teilnehmern, die alle 559 Zähler erzielen konnten. Lediglich die Zahl der Tagessiege entschied daher, dass Platz 2 an jguillemont geht, das Treppchen von Der_Marian komplettiert wird, und Lobo1980 leider leer ausgeht. Euch, wie aber auch allen anderen Teilnehmern, Glückwünsche zum Erreichten!

Fußballergebnisse richtig tippen könnt ihr so gut wie das kleine Einmaleins? Lasst euren Worten Taten folgen und nehmt in diesem Jahr an unserem Tippspiel teil. Surft dazu einfach auf www.kicktipp.de/ggbuli und meldet euch zur neuen Runde an (im Idealfall mit eurem GG-Usernamen, damit euch eure Konkurrenten auch erkennen). Das weitere Vorgehen ist simpel: An jedem Spieltag tippt ihr die Ergebnisse der einzelnen Partien und sammelt auf diese Weise sowie durch die Beantwortung von fünf Fragen Punkte. Wer nach den Relegationsspielen im Mai 2020 die meisten Zähler gesammelt hat, ist der Sieger und kann sich über Respekt und ewig währenden Ruhm freuen.

In unserem Forum findet ihr außerdem einen Thread, in dem weitere Informationen und Regeln festgehalten sind. Selbstverständlich ist dort auch Platz für Diskussionen sowie Freude und Trauer in Sieg und Niederlage. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen und wünschen allen Mittippern viel Spaß und Erfolg!