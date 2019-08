Sony, Microsoft und Nintendo verpflichten sich zu Lootbox-Richtlinien

In Zusammenarbeit mit der amerikanischen Entertainment Software Association (ESA) haben Nintendo, Sony und Microsoft einem Plan zugestimmt, um Lootboxen transparenter zu gestalten. Die neuen Richtlinien sehen vor, dass bei den Ingame-Käufen in Zukunft die Seltenheit, beziehungsweise Wahrscheinlichkeit der enthaltenen Items offen gelegt wird. In dem Statement der ESA zu dem Thema heißt es:

Die großen Konsolenhersteller [...] haben neuen Plattform-Richtlinien zugestimmt, die kaufbare Lootboxen in Spielen, die für ihre Plattformen entwickelt werden, Informationen offenlegen, die die Seltenheit oder Wahrscheinlichkeit eines Gewinns der virtuellen Objekte aufzeigen. Diese Richtlinien werden auch auf Spiele-Updates angewendet, wenn diese neue Lootbox-Features implementieren.

Geplant ist die Umsetzung der Richtlinien im Jahr 2020. Neben Sony, Microsoft und Nintendo haben noch zahlreiche Studios, die Teil der ESA sind, bestätigt, sich an die Vorgaben zu halten. Konkret handelt es sich um Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive und Wizards of the Coast. Weitere Entwickler, beziehungsweise Publisher, die der ESA angehören, überlegen sich ebenfalls, diese Richtlinien für ihre Titel anzuwenden.

Durch diesen neuen Ansatz soll der Glücksspiel-Faktor, den Lootboxen mit sich bringen, etwas reguliert werden und auch der Schutz Minderjähriger soll so verbessert werden. Damit wolle man nicht nur die Spieler schützen, sondern ihnen auch vermitteln, dass sie den Herstellern weiterhin vertrauen können.