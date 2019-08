Vasara Collection erscheint am 13. August für PS4, Vita, Xbox One & PC

PC Switch XOne PS4 PSVita

Wie im Playstation Blog bekannt gegeben wurde, wird ab dem 13. August 2019 die Vasara Collection für die Playstation 4 und die Playstation Vita erscheinen. Auch die PC-Version ist für dieses Datum terminiert, die Xbox-One-Fassung erscheint einen Tag später. Für die Nintendo Switch steht bereits seit Mitte Juli eine Download-Fassung im Nintendo eShop bereit.

Die Sammlung umfasst die Shoot-Em-Ups Vasara aus dem Jahr 2000 und Vasara 2 von 2001. Bislang waren die Titel nicht für Heimkonsolen zu haben, sondern lediglich in Japan als Arcade-Automat. Genre-untypisch ist, dass eure fliegenden Motorräder sich nicht ausschließlich auf Feuerwaffen verlassen, sondern auch Nahkampfwaffen nutzen können.

Wenn ihr zur PSVita-Fassung greift, könnt ihr sie auch über Playstation TV spielen. Zudem bietet die Fassung für Sonys Handheld einen weiteren Vorteil, ihr könnt auf ihr den so genannten Tate-Modus spielen. Das heißt, dass das Spiel in eine vertikale Variante mit vollständig angepassten Bedienelementen umschaltet.

Ebenfalls neu ist der so genannte Zeitlos-Modus. Dieser unterstützt, anders als die Originalspiele, Breitbild-Fernseher. Wenn ihr die klassischen Modi spielt, dann habt ihr links und rechts von der vertikalen Ansicht Anime-Figuren, die Charaktere aus den Spielen repräsentieren. Zudem ist die Grafik komplett in 3D gehalten. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit vier Spielern gleichzeitig in die knallbunten Gefechte zu ziehen. Dabei könnt ihr aus allen Charakteren der zwei Hauptspiele wählen.

Einen Trailer zu der Vasara Collection findet ihr unterhalb dieser Zeilen. In ihm seht ihr Spielszenen sowohl aus den Hauptspielen im regulären Modus, als auch in der Zeitlos-Variante. Hier wird euch zudem die Vier-Spieler-Version gezeigt, bei der der Bildschirm noch voller mit Projektilen ist als ohnehin schon.