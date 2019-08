GDC-Doku: Wählt und seht das 2. Vorab-Video! (+Latebird-Angebot)

Nach betriebsbedingter Pause geht es mit großen Schritten voran bei der GDC-Doku. Spender ab 35€ (auch neue und aufstockende) können nun das 2. vorab veröffentlichte Uncut-Interview wählen & ansehen.

Dass sich die GDC-Doku verzögert, habe ich ja bereits Mitte Juni kleinlaut vermeldet. Doch entgegen der Ankündigung, im Juli den Großteil meiner Arbeitszeit in das Projekt zu stecken, ist das nicht passiert. Vielmehr lag das Projekt fast komplett auf Eis. GamersGlobal (hier vor allem über 85 Stunden für die Fire-Emblem-Berichterstattung) und unsere Nebenprojekte (inklusive zwei RetroGamer-Hefte innerhalb von drei Monaten), aber auch die vorübergehende Teamverkleinerung ab Mitte Juli haben mir kräftig ins Zeit-Kontor geschlagen. Ich bitte alle Crowdfunder um Nachsicht, Vergebung, stumpfe Mistgabeln!

Seit wenigen Tagen sitze ich aber wieder am Schnitt-iMac. Ich werde nicht nochmals ein konkretes Datum ankündigen, aber alle Spender ab der 35-Euro-Klasse bekommen erst mal ein zweites Uncut-Interview vorab. Noch besser: Ihr könnt es, per einfacher Mehrheitswahl, selbst aussuchen, über die unten eingeklebte Umfrage. Zur Wahl stehen Gordon Walton, Roland Austinat, Julian Eggebrecht, Louis Castle, Simon Carless, Warren Spector, Noah Falstein und Bob Bates. Wer es versäumt hat, das Uncut-Interview mit Steve Meretzky ist bereits erschienen. Nur das (zentrale) Interview mit GDC-Gründer Chris Crawford möchte ich vorab nicht veröffentlichen, darum steht es nicht zur Wahl.

Alle Interviews sind auf Englisch ohne Untertitel (das mit Roland ist auf Deutsch ohne Untertitel), sie sind liebevoll geschnitten und im Ton und der Farbgebung korrigiert. Die Länge beträgt jeweils etwa 20 bis 30 Minuten (eines ist kürzer, zwei länger). Bereits an diesem Sonntag (11.8.) wird das von euch gewählte Interview erscheinen, in 4K und 1080p. Aber nur für die entsprechenden Crowdfunding-Stufen, daran hat sich nichts geändert. Mitmachen könnt ihr bis 11.8. 11 Uhr. Danach muss ich das entsprechende Interview rausrendern und hochladen, was einige Stündchen dauert. Außer, meine Prognose stimmt, dann geht es schon mittags online...

