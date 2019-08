Greedfall: Neuer Gameplay-Trailer stellt Features des RPGs vor

PC XOne PS4

Im kommenden Monat werden Spiders und der Publisher Focus Home Interactive mit Greedfall ihr neues Action-Rollenspiel für PC und Konsolen veröffentlichen. Um die wartenden Spieler schon mal auf den Release vorzubereiten, haben die Entwickler jetzt einen Overview Gameplay Trailer auf YouTube veröffentlicht, der alle wichtigen Features des Spiels ausführlich vorstellt.

In dem vierminütigen, deutsch untertitelten Video erfahrt ihr unter anderem, was der Titel im Bereich Gameplay zu bieten hat und bekommt Details zur Charaktererstellung, dem Kampfsystem, der Diplomatie und anderen Elementen des Spiels präsentiert. Greedfall wird ab dem 10. September für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.