Disney DuckTales Remastered verschwindet aus digitalen Shops

Wie Publisher Capcom kürzlich bekannt gegeben hat, wird in Kürze Disney DuckTales Remastered (im Test, Note: 7.0) aus den digitalen Shops der WiiU, PS3, Xbox 360, Xbox One und von Steam verschwinden. Das bedeutet, ihr könnt den Titel nicht mehr käuflich erwerben, allerdings weiterhin herunterladen und spielen, wenn ihr ihn bis zum entsprechenden Zeitpunkt am 9. August 2019 gekauft habt.

Konkret lauten die Zeiten, zu denen DuckTales Remastered aus den Shops verschwindet, wie folgt:

WiiU: 1:59 Uhr

Playstation 3: 17:00 Uhr

Xbox 360, Xbox One: 2:00 Uhr

Steam: 1:59 Uhr

Gründe für die Entfernung des Spiels aus den Shops gibt Capcom nicht an. Es ist aber zu vermuten, dass es sich um lizenzrechtliche Probleme handelt. Wenn ihr DuckTales Remastered noch nicht in eurer digitalen Sammlung habt, dann bietet sich aktuell eine gute Gelegenheit. Denn abgesehen vom Playstation Store ist das Remake in jedem anderen Store massiv im Preis reduziert. So zahlt ihr bei Steam aktuell 3,49 Euro, auf der Xbox werden 3,59 Euro fällig und die WiiU-Version schlägt mit 4,94 Euro zu Buche.