Humble Bohemia Interactive Bundle 2019 mit DayZ, Arma und mehr

Im Humble Store wurde das Humble Bohemia Interactive Bundle 2019 gestartet, das unter anderem Titel, wie DayZ, Arma 3 (Testnote: 7.5) und Take On Mars umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen Bohemia Interactive, Humble Tip und dem Amerikanischen Roten Kreuz aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent):

Arma 2

Carrier Command - Gaea Mission (Testnote: 5.0)

(Testnote: 5.0) Take On Helicopters

Take On Mars

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 9,97 US-Dollar (8,92 Euro):

Arma 3

Original War

Pound of Ground

Ylands

Ab einem Betrag von mehr als 20,00 US-Dollar (17,88 Euro):

Arma 3 Apex

Arma X: Anniversary Edition

Ab einem Betrag von mehr als 30 US-Dollar (26,82 Euro):