Wasteland 3: Backer-Alpha erscheint am 21. August

In einem Update auf der Fig-Crowdfunding-Seite hat InXile bekannt gegeben, dass die Backer-Alpha zu Wasteland 3 am 21. August 2019 starten wird. Wenn ihr also 75 US-Dollar oder mehr zu der Kampagne beigesteuert habt, dann dürft ihr ab diesem Datum erste Schritte im postapokalyptischen Colorado machen.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass es sich um eine sehr frühe Version des Spiels handelt, eine Alpha eben. Dementsprechend kann es noch zu Performance-Problemen und auch Abstürzen kommen. Das Studio will in Kürze noch Möglichkeiten anbieten, damit ihr Feedback geben und Fehler melden könnt.

In der Backer-Alpha von Wasteland 3 wird der Fokus auf Kämpfe gelegt. Einige Elemente, wie das Skill- und Perk-System sowie der Multiplayer, wurden bewusst entfernt, da sie einfach noch nicht fertig genug sind, um sie spielen zu lassen. Trotz des frühen Zustands der Alpha ist es von InXile ausdrücklich erlaubt und erwünscht, Videos und Screenshots zu veröffentlichen und das Spiel in Livestreams zu zeigen.