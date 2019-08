Rebel Galaxy - Outlaw: Die ersten 15 Minuten im Gameplay-Video

PC Switch PS4

Auf dem YouTube-Kanal von IGN.com wurde ein neues Video zu Rebel Galaxy - Outlaw von Double Damage Games veröffentlicht, das euch die ersten 15 Minuten (inklusive Intro) aus dem von Klassikern wie Privateer oder Freelancer inspirierten Weltraum-Shooter zeigt.

In Rebel Galaxy - Outlaw schlüpft ihr in die Rolle von Juno Markve, einer Gesetzlosen und Schmugglerin, die ihren kriminellen Pfad verließ und sich zu Ruhe gesetzt hat, bis ihr Ehemann während eines Routine-Lieferauftrags ermordet wurde. Nun kehrt sie zu ihrem alten Leben zurück mit dem Ziel, den Mörder zu finden und zur Strecke zu bringen. Doch ihre Rachepläne laufen nicht wie vorgesehen. Nach einer Auseinandersetzung in einer zwielichtigen Kneipe und anschließender Verfolgungsjagd liegt ihr Schiff in Trümmern und Juno selbst steht nun in der Schuld ihres alten Freundes und Casino-Besitzers Orzu, der sie mit einer alten Rostlaube von einem Raumschiff und einige Ratschlägen versorgt. Das Abenteuer kann beginnen...

Rebel Galaxy - Outlaw Wird schon nächste Woche, ab dem 13. August 2019, für den PC erhältlich sein. Das Spiel wird zunächst exklusiv über den Epic Game Store veröffentlicht. Nach dem Ablauf der einjährigen Exklusivität wäre auch ein Release auf anderen Plattformen wie Steam oder GOG.com möglich. Eine Umsetzung für die PS4 und die Nintendo Switch ist ebenfalls fest geplant. Einen Release-Termin gibt es für die Konsolen allerdings bisher noch nicht.