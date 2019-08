Duke Nukem 3D: Modder veröffentlicht VR-Remake in Serious-Engine

PC andere

Duke Nukem 3D ab 99,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Modder Syndroid hat den Shooter-Klassiker Duke Nukem 3D aus dem Jahr 1996 auf Basis der Serious Sam-Engine umgesetzt und das Fan-Remake unter dem Namen Serious Duke 3D im Steam Workshop veröffentlicht. Neben überarbeiteter Grafik und erweiterten Leveln bietet euch die Mod zudem die Möglichkeit, die erste Episode von Duke Nukem 3D in VR zu erleben.

Für die Umsetzung griff Syndroid unter anderem auf Modelle aus Duke Nukem Forever zurück und verwendete Soundeffekte und Sprach-Samples aus früheren Duke-Spielen. Neu hinzugekommen sind Gegnerwellen und verschiedene Arenakämpfe. Bislang umfasst die Mod lediglich die erste Episode von Duke Nukem 3D, aufgrund von Zeitmangel sieht es für die restlichen beiden laut dem Entwickler allerdings schlecht aus.

Um Serious Duke 3D zu spielen benötigt ihr eine Version von Serious Sam 3 (im Test, Wertung 7.0), beziehungsweise dessen VR-Ableger. Der nachfolgende Trailer zeigt euch die Verbesserungen im Detail. Weitere Infos sowie einen Download-Link findet ihr in den Quellen.